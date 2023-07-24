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Влияние магнитных бурь: какие заболевания провоцируют метеозависимость

Влияние магнитных бурь: какие заболевания провоцируют метеозависимость

Влияние магнитных бурь: какие заболевания провоцируют метеозависимость Владислав ВислИзменения атмосферного давления могут вызывать неприятные ощущения у многих людей, но особенно они ощущаются у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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