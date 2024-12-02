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ВВС США нанесли удар по колонне шиитского ополчения Ирака, двигавшейся на помощь сирийской армии

ВВС США нанесли удар по колонне шиитского ополчения Ирака, двигавшейся на помощь сирийской армии

Колонна Сил народной мобилизации Хашд аш-Шааби, двигавшаяся на помощь сирийской правительственной армии из Ирака, попала под удар американской штурмовой авиации в окрестностях города Абу-Кемаль.

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