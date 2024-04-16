Задержанный за подрыв машины Прозорова заявил, что выполнял приказ Малюка

Автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова был взорван в Москве по личному поручению главы этого ведомства Василия Малюка, заявил мужчина, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в подрыве машины.
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