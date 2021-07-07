Происшествия

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В канун Дня семьи, любви и верности в УМВД России по Орловской области чествовали полицейские семьи

Супругов, избравших для себя путь служения закону и народу, руководство регионального управления и общественники поздравляли в  музее орловской полиции.

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