Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить количество профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1 442 предприятий, где могут работать альтернативнослужащие, сообщает ТАСС.
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