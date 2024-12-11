Будущий директор ФБР пригрозил Зеленскому расследованием

Кеш Патель. Фото: «Другая Украина» / Telegram Будущий директор ФБР США Кеш Патель в команде избранного президента Дональда Трампа, намерен инициировать расследование, как распорядился Киев выделенными ему Конгрессом США средствами.
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