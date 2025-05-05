Фокус - на прозрачность: ЦБ усиливает контроль за банками

Чтобы сделать работу банков с клиентами максимально прозрачной, Центробанк ее стандартизирует. Так, с начала года начал действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, или ипотечный стандарт.
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