Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...

Купер о шансах на возвращение Пойнта в финале конференции: «Он прогрессирует. Посмотрим»

Джон Купер допустил возвращение Брэйдена Пойнта в состав «Тампы» в финале конференции.  «Мне трудно сказать прямо сейчас, потому что я даже не знаю, когда начнется следующий раунд (в среду, Купер говорил до того, как об этом стало известно – прим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх