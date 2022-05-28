Купер о шансах на возвращение Пойнта в финале конференции: «Он прогрессирует. Посмотрим»

Джон Купер допустил возвращение Брэйдена Пойнта в состав «Тампы» в финале конференции. «Мне трудно сказать прямо сейчас, потому что я даже не знаю, когда начнется следующий раунд (в среду, Купер говорил до того, как об этом стало известно – прим.