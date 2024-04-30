В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, в результате чего на подлете к городу была сбита воздушная цель Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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