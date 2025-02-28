Сердюков тайно слетал на завод под Екатеринбургом, где делают «Байкалы»

Уральский завод гражданской авиации (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех), у которого пытаются отобрать контракт на разработку самолета малой авиации «Байкал», в конце декабря посещали топы Объединенной авиастроительной корпорации — экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и бывший гендиректор УзГА Вадим Бадеха.