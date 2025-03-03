Арестованный менеджер "Роснано" с иностранным гражданством может скрыться

Замруководителя "Роснано" Борис Подольский и два топ-менеджера арестованы по обвинению в коррупции. Подольский, имеющий иностранное гражданство, подозревается в возможности уклонения от следствия из-за искаженной отчетности, связанной с выделением 43 млрд руб.