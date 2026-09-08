Минобороны предлагает взыскивать с осужденных военных часть контрактной выплаты

Возвращать придется сумму, пропорциональную оставшемуся сроку контракта Министерство обороны РФ подготовило проект правительственного постановления, предусматривающий возврат части выплат военнослужащими, осужденными за преступления.
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