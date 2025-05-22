БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Аттила – Бич Божий

Аттила – Бич Божий

«Он одевался просто и чисто, ел так же просто, как и одевался, его еда подавалась на деревянных блюдах; действительно, его личная умеренность контрастировала с варварской расточительностью, которая была у него.

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