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Захарова сообщила о содержании единственной встречи Путина и Зеленского

Захарова сообщила о содержании единственной встречи Путина и Зеленского

Путин и Зеленский единственный раз встретились в 2019 годуВладимир Путин и Владимир Зеленский провели свою первую и единственную встречу на саммите в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

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