RMC Sport: ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ. Как сообщает RMC Sport, французский клуб уже провёл первые переговоры с окружением игрока и сам футболист настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции.
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