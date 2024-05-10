RMC Sport: ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ. Как сообщает RMC Sport, французский клуб уже провёл первые переговоры с окружением игрока и сам футболист настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции.