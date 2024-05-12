Российский ТГ-канал: Штурмовые группы «Бесстрашных» начали штурм Волчанска

Горящий украинский танк на Харьковском направленииШтурмовые подразделения группировки войск «Север» начали штурм Волчанска, противник оказывает ожесточенное сопротивление.
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