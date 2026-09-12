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Синоптик Тишковец Россиядә алдагы кыш җылы һәм карлы булачак дип фаразлый

Синоптик Тишковец Россиядә алдагы кыш җылы һәм карлы булачак дип фаразлый

Алдагы кыш Россия территориясенең күпчелек өлешендә Тын океандагы Эль-Ниньо климат күренешенең йогынтысы сәбәпле, аномаль җылы һәм дымлы булачак.

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