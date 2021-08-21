Европейская модель уничтожения семьи

Позитив для оптимистовПолитикаЕвропейская модель уничтожения семьи Безумие, полное безумие. То, что делается — нескрываемыe преступления против человечества, особенно, против детей.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyСпецифической особенностью людей породы "совок" является "отрицательная" толерантность. В их представлениях плюрализм мнений - это абсурд, извращение. У них просматривается резко выраженная враждебность к другой точке зрения. Часто проявляется агрессия, вплоть до желания убить. А человек, который пытается высказать свою точку зрения, даже толерантно и уважительно, легко записывается во "враги народа" и подвергается остракизму.СергейА ничего что твои папа и мама, и ты тоже породы "совок" ???NatalyНесмотря на то, что почти за 30 лет после распада СССР стали явно заметны признаки постепенного "вырождения" породы, "Хомо Советикус" все ещё довольно мощно просматривается среди населения постсоветсткого региона."нормативной" для породы "совок" является изначальная, "сталинская" её разновидность. Диссиденты" в большинства своем были, в сущности, очень похожи на классического "совков", но по той или иной причине не принимали какие-то элементы господствующей идеологии и боролись с ними также фанатично, как классические "совки" против них. "Приспособленцы" гораздо сильнее отличались от сталинского "совка", но умели очень искусно мимикрировать и никогда открыто не показывали себя."железные люди" не испытывали и не могли испытывать эмпатии. Эмпатия была в их время непозволительной роскошью. Поэтому после в родах, основателями которых стали "железные люди" в отношениях между членами семьи очень мало эмпатии, нежности, обнимашек, сочувствия и любых других "классических" проявлений любви. Зато отчетливо звучит "железный грохот" родительских требований, особенно по поводу подчинения. Я думаю, что именно "отсюда" возникла региональная "пандемия" "недолюбленных" в нескольких поколениях детей.Natalyможешь не стараться пропоГАНДОНСТВОВАТЬ такими постами, за тебя уже всё сказано))))))NatalyКакая мерзкая Европа с её извращенцами толерантными , зато как хороша традиционная семья на РУси))))) История семейного насилия на Руси Семейное насилие сопровождает нашу страну всю её историю. Конечно, невозможно сказать, чтобы наш соотечественник непрерывно страдал дома. И всё же домашнее насилие, считавшееся в разные времена более или менее приемлемым, было частью жизни огромной массы людей в прежние эпохи и остаётся в наше время.В "Крокодиле" 60-х, например, публиковалась в режиме "вредных советов" памятка хулигану: Когда ты женщину избил И уличён на месте был, Не доходя до прокурора, Женись на ней без разговора. Потом дерись: хоть трезв, хоть пьян, — Ты муж, а муж не хулиган… Кто взял свидетельство о браке, Тот состоит в законной драке! Шутки шутками, а битьё в семье считалось привычным явлением. В результате даже в 80-е годы до половины родителей практиковали телесные наказания, иногда даже без конкретной вины, а ради профилактики. При этом, если педагогические и социальные практики продвинулись далеко вперёд, уголовное законодательство, наоборот, сначала сделало шаг назад. Из УК РСФСР 1922 года было исключено упоминание о правонарушениях конкретно внутри семьи. Снова к этой теме законодатель вернулся только в 1960 году, когда насилие в отношении близкого родственника стало квалифицирующим, усугубляющим вину признаком. *** Домашнее насилие — безусловное социальное зло. Ещё советская педагогическая пресса отмечала: "Любые способы насилия, оскорбления, унижения представляют опасность для развивающегося детского организма". К этим словам можно только добавить, что для развитого взрослого организма систематическое насилие над ним также губительно. Особенно опасно то обстоятельство, что рукоприкладство в семье самовоспроизводится. Дерущиеся отец и мать подают пример для детей, а за избиение отпрысков расплачиваются внуки. В 80-е годы во время социологического исследования девочка девяти лет простодушно сообщила, что своих детей она, конечно, будет бить: "…как меня мама, что они, лучше, что ли?" Этой инерции поколений может хватить очень надолго. При этом проблема даже не всегда осознаётся как проблема: драки в семье рассматриваются просто как часть жизни, а тумаки, раздаваемые детям, — как элемент педагогики. Между тем практика телесных воздействий на близких регулярно приводит к смертям, вызывает тяжёлые физические и психические травмы. С января 2015-го по сентябрь 2016 года по данным МВД от рук семейных тиранов погибло 539 женщин и 56 детей. Зачастую они могли жить в случае своевременной реакции правоохранителей и возможности привлечь к ответственности преступника. Лишь немногие из этих убийств происходили внезапно, чаще всего речь идёт о систематических побоях, кульминацией которых становится вред здоровью, часто фатальный. Дебоширов необходимо остановить — с этим согласны, кажется, все. Однако пути, которыми следует идти к гармоничным отношениям в обществе и семье, к сожалению, далеко не столь очевидны.Nataly))) народ богоносец с традиционными ценностями высоко нравственно гуляет, показывая пример гнилой Европе, раскрыв всю широту русской души. Гейропам поганым до нас далеко)))))Nataly""""Всегда поражался количеству людей в России, которые с наивным восторгом относятся к Западу. При этом они обычно очень пренебрежительно относятся к своей культуре. Как говориться — что имеем, то и не ценим"""""))))) Да уж действительно есть что заценить))))))СергейА ведь ты права, есть люди в России, которые с наивным восторгом относятся к Западу. При этом они обычно очень пренебрежительно относятся к своей культуре.Natalyбытие определяет сознание ,а от этого и весь культур мультур в стране Начинаю восторгаться культурным уровнем развития каждого россиянина и страны в целомNatalyМы своими традициями сильны пусть Европа с нас берет теперь пример))))) и нет у нас никаких такие геев с лесбиянками у нас крепкие семьи, да и вообще рожденный пить ебать не может)))))NatalyМы славимся не только русской силой, Но и традицией народа своего Те ценности, которые когда то От прадедов и дедов перешли, И пусть, быть может, не жили богато, Но, Русь они любили, как могли.Комментировать
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