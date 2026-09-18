«За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО

Телеканал "78" В Москве задержали подростков, которые срывали и портили баннеры с портретами участников специальной военной операции.
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Нужно проверить, а не мигранты ли? У нас сейчас во всём они виноваты, подлые.
Ну, теперь-то единороссы наведут порядок! А то им до сих пор коммунисты палки в колеса вставляли!
Собрать этих "школьников" и, при очередном обмене пленными, передать хохлам!!!
... только жесточайшее наказание этим существам и их опоросителям, подобное ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Только принудительный полезный труд на благо общества, это работает всегда и везде. А там и понимание своей жизни придет постепенно.
Не удивлюсь что семья против СВО и отнюдь не патриоты, так что и ответ держать за недопуска сыночка ОНИ должны! Забрать социальные льготы которыми пользовались... Пусть вернут бюджету нелюбимой страны!