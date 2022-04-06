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Борис Титов: почти 45% малого бизнеса в России столкнулись с дефицитом оборотных средств

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного совместно с Институтом экономики роста им.

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