Борис Титов: почти 45% малого бизнеса в России столкнулись с дефицитом оборотных средств

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного совместно с Институтом экономики роста им.
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опубликовал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведенного совместно с Институтом экономики роста им.
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