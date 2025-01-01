Американский шахматист Ниманн назвал цирком победу Непомнящего и Карлсена на ЧМ

Американский шахматист Ханс Ниманн на своей странице в Instagram подверг критике Международную федерацию шахмат из-за разрешения разделить победу на чемпионате мира по блицу между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
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