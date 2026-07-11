«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

О чем вы, надеюсь, вы шутите!? Вы напоминаете наших бывших болотных либерастов, которые говорили, что лучше бы победил гитлер и тогда они пили бы баварское пиво!( Вы правда не понимаете, что на кону само существование России и ВСЕГО народа!? Западу нужны ТОЛЬКО природные ресурсы нашей Родины! Если теперь сдаться на "милость" западу-это будет конец всему!( Золотому миллиарду нужна будет его обслуга в несколько миллионов, остальные-в утиль! И нужен ли нам такой позор после сдачи России врагам-русофобам и такая жизнь, скорее, существование, вопрос...

Надежда

В этом я с вами согласна, но вместе с этим твердо убеждена, что не это главное сегодня. Воспитание патриотизма закончилось с развалом СССР, выросло уже 2 поколения, для которых Родина там, где живется(по их мнению) только весело и беззаботно! И пока детей не начнут учить с детских лет к любви и пониманию, что ЗДЕСЬ твоя Родина, ничего не изменится. Потому гнать их на фронт бесполезно. Они сдаются в плен к нацистам при первом удобном случае, а потом этих же "мамкиных корзиночек" меняют на отъявленных головорезов! А мы потом возмущаемся, почему этих нацистов не судили по законам военного времени, а вернули назад! Мы просто не до конца понимаем, почему в верхах идет такое противостояние и почему либеральная часть зачастую побеждает и не дает делать то, что просит народ! Но мы не должны заблуждаться и "прятать голову в песок", представляя, что "если я не вижу, то этого нет!" Ведь запад финансирует русофобскую деятельность всяких ходорковских-каспаровых, направляя огромные средства на подрыв России изнутри и внедряя нам мысли, что в России нужен другой президент! А если мы начнем процесс по укр. сценарию, выйдем на скачки нас как раз западные русофобы и возьмут просто голыми руками! И всё, конец и нам, и стране!(( Так что со всеми негативными явлениями о которых вы пишете разберемся после ПОБЕДЫ и это мое непоколебимое убеждение. Извините, что оно не сходится с вашим...