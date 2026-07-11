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«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Европа готовится к куда более масштабному противостоянию, чем украинское, пока российская армия берет Константиновку и переламывает ситуацию в Купянске, уверен военкор Тимофей Ермаков.

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Комментарии
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Надежда
О чем вы, надеюсь, вы шутите!? Вы напоминаете наших бывших болотных либерастов, которые говорили, что лучше бы победил гитлер и тогда они пили бы баварское пиво!( Вы правда не понимаете, что на кону само существование России и ВСЕГО народа!? Западу нужны ТОЛЬКО природные ресурсы нашей Родины! Если теперь сдаться на &quot;милость&quot; западу-это будет конец всему!( Золотому миллиарду нужна будет его обслуга в несколько миллионов, остальные-в утиль! И нужен ли нам такой позор после сдачи России врагам-русофобам и такая жизнь, скорее, существование, вопрос...
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1 н.
М
Мария
Какие там шутки, Надя! Сердце кровью обливается, война перешла на нашу территорию. Разве это не требует всеобщей мобилизации? Включите ТВ. Там по одной программе война, а по другим каналам поют и пляшут, проводят фестивали, передачи , типа &quot;Давай поженимся&quot;, выставки кошек и пр. Война народная - это когда участвуют все слои населения. У нас этого нет. Лариса Гузеева не сходит с экрана, ищет невестам женихов....Просто какой-то пир во время чумы.
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1 н.
Надежда
В этом я с вами согласна, но вместе с этим твердо убеждена, что не это главное сегодня. Воспитание патриотизма закончилось с развалом СССР, выросло уже 2 поколения, для которых Родина там, где живется(по их мнению) только весело и беззаботно! И пока детей не начнут учить с детских лет к любви и пониманию, что ЗДЕСЬ твоя Родина, ничего не изменится. Потому гнать их на фронт бесполезно. Они сдаются в плен к нацистам при первом удобном случае, а потом этих же &quot;мамкиных корзиночек&quot; меняют на отъявленных головорезов! А мы потом возмущаемся, почему этих нацистов не судили по законам военного времени, а вернули назад! Мы просто не до конца понимаем, почему в верхах идет такое противостояние и почему либеральная часть зачастую побеждает и не дает делать то, что просит народ! Но мы не должны заблуждаться и &quot;прятать голову в песок&quot;, представляя, что &quot;если я не вижу, то этого нет!&quot; Ведь запад финансирует русофобскую деятельность всяких ходорковских-каспаровых, направляя огромные средства на подрыв России изнутри и внедряя нам мысли, что в России нужен другой президент! А если мы начнем процесс по укр. сценарию, выйдем на скачки нас как раз западные русофобы и возьмут просто голыми руками! И всё, конец и нам, и стране!(( Так что со всеми негативными явлениями о которых вы пишете разберемся после ПОБЕДЫ и это мое непоколебимое убеждение. Извините, что оно не сходится с вашим...
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1 н.