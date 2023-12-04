Новосибирская область предоставит два участка под ИЖС по федеральному проекту

Землю готовы предоставить в Коченёвском районе и около наукограда Кольцово.Правительство Новосибирской области заявило о готовности принять участие в федеральном пилотном проекте по развитию индивидуального жилищного строительства.
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