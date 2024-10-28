Нюша ответила на слухи о романе с Кридом: “Сейчас меня шипперят”

Прошлое перемешивается с настоящим и будущим? Нюша развелась. Это небольшое, но очень значимое событие стало красной тряпкой для многих поклонников певицы, которые годами ждали возможности для того, чтобы вновь заговорить о ее романе с Егором Кридом.