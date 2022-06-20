Военное обозрение

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Российские войска освободили территории на севере Харьковской области

Российские войска освободили территории на севере Харьковской области

Поступает информация об очередном этапе освобождения российскими войсками территорий в Харьковской области и отбрасывании украинских вооружённых формирований от российских границ.

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