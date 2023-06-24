Малком получает 3,5 млн евро в год в «Зените», Бускетс едет к Месси, Хачанов снялся с «Уимблдона», Лайпсик в СКА, КЧМ-25 будет в США и другие новости

1. Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Далер Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн, пишет «Спорт день за днем».
Популярные статьи
- День памяти и скорби. 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
- 1,5 года тюрьмы для Промеса, Куртуа обиделся на Тедеско, Англия забила 7 голов македонцам, Месси нельзя критиковать Саудовскую Аравию и другие новости
- Победа Португалии, Кержаков возглавил сербский «Спартак», Семак поучаствовал в крестном ходе и другие новости
Свежие комментарии