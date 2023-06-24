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Малком получает 3,5 млн евро в год в «Зените», Бускетс едет к Месси, Хачанов снялся с «Уимблдона», Лайпсик в СКА, КЧМ-25 будет в США и другие новости

Малком получает 3,5 млн евро в год в «Зените», Бускетс едет к Месси, Хачанов снялся с «Уимблдона», Лайпсик в СКА, КЧМ-25 будет в США и другие новости

1. Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Далер Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн, пишет «Спорт день за днем».

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