Штурман авиации встретился со школьниками из Марьина

В школе №2087 на улице Маршала Голованова прошёл необычный урок мужества. Как правило, на нём выступают люди военных специальностей, а в этот раз к ребятам пришёл штурман гражданской авиации Владимир Гасоян, который совершил подвиг в мирное время.