Северный флот продолжает доставку территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья

Всего, в период проведения досрочного голосования, морская авиация Северного флота доставит представителей территориальных избирательных комиссий в 30 мест, расположенных в труднодоступных районах Заполярья, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал Северного флота.
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