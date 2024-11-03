Лубинец запросил списки украинских пленных, которых РФ готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о политизации Украиной процесса обмена военнопленными потребовал предоставить списки украинских солдат, которых российская сторона готова обменять.
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