Лубинец запросил списки украинских пленных, которых РФ готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о политизации Украиной процесса обмена военнопленными потребовал предоставить списки украинских солдат, которых российская сторона готова обменять.