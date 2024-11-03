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Лубинец запросил списки украинских пленных, которых РФ готова обменять

Лубинец запросил списки украинских пленных, которых РФ готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о политизации Украиной процесса обмена военнопленными потребовал предоставить списки украинских солдат, которых российская сторона готова обменять.

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