Всё лучше — детям? Как реформа семейной ипотеки меняет рынок жилья и планы российских семей Елена ГалицкаяНовая настройка семейной ипотеки должна сделать поддержку более адресной, но для значительной части покупателей жилья она означает рост нагрузки на семейный бюджет.