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Всё лучше — детям? Как реформа семейной ипотеки меняет рынок жилья и планы российских семей

Всё лучше — детям? Как реформа семейной ипотеки меняет рынок жилья и планы российских семей

Всё лучше — детям? Как реформа семейной ипотеки меняет рынок жилья и планы российских семей Елена ГалицкаяНовая настройка семейной ипотеки должна сделать поддержку более адресной, но для значительной части покупателей жилья она означает рост нагрузки на семейный бюджет.

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