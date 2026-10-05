Всё лучше — детям? Как реформа семейной ипотеки меняет рынок жилья и планы российских семей Елена ГалицкаяНовая настройка семейной ипотеки должна сделать поддержку более адресной, но для значительной части покупателей жилья она означает рост нагрузки на семейный бюджет.
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