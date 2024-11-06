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Орлов и Свечников сделали передачи в матче с «Филадельфией». Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 12 из 16 бросков

«Каролина» одержала победу со счетом 6:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов (18:56 на льду) и нападающий Андрей Свечников (15:30 на льду) отметились результативными передачами в этой игре.

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