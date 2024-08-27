В Актау компания пыталась подключиться к сетям жителей без разрешительных документов

«Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» отреагировал на жалобы жильцов. Как сообщили в городском акимате Актау, после обращения жителей дома №34, расположенного в 14 микрорайоне, представитель ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» выехал на место проведения работ.