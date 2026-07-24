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Царьград

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Конгресс ограничил поддержку войны с Ираном

Конгресс ограничил поддержку войны с Ираном

Палата представителей одобрила резолюцию, которая требует вывести американские вооружённые силы из боевых действий против Ирана, если их применение не будет отдельно санкционировано Конгрессом.

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