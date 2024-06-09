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Певица Кристина Орбакайте выложила фото из Америки

Певица Кристина Орбакайте выложила фото из Америки

Певица Кристина Орбакайте выложила в Instagram фотографию, которую сделала в Нью-Йорке. 53-летняя Кристина Орбакайте предстала в кадре в черной атласной блузе, которую сочетала с юбкой в тон с красной строчкой.

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