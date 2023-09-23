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Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в третьем раунде

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошел бой в тяжелом весе между Чжаном Чжилеем и Джо Джойсом за временный пояс чемпиона по версии WBO.

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