Регионы России
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Регионы России

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Российская ватерполистка Макарова: команда готовится к матчу за бронзу Кубка мира

Российская ватерполистка Макарова: команда готовится к матчу за бронзу Кубка мира

Российская ватерполистка Мария Макарова прокомментировала поражение сборной России от Испании в полуфинале Кубка мира 2026 года, а также выразила уверенность в предстоящем матче за третье место против Австралии.

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