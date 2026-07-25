Российская ватерполистка Макарова: команда готовится к матчу за бронзу Кубка мира

Российская ватерполистка Мария Макарова прокомментировала поражение сборной России от Испании в полуфинале Кубка мира 2026 года, а также выразила уверенность в предстоящем матче за третье место против Австралии.
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