Серия ракетных ударов истребителей ВВС США по военной базе в Иране попала на видео

Истребители ВВС США нанесли серию ракетных ударов по военной базе в Иране в районе Дейр-Эз-Зор. В результате атаки были ликвидированы склады с ракетами и боеприпасами, которые в тайне транспортировались на территорию Сирии, сообщает портал "Avia.