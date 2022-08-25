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Серия ракетных ударов истребителей ВВС США по военной базе в Иране попала на видео

Серия ракетных ударов истребителей ВВС США по военной базе в Иране попала на видео

Истребители ВВС США нанесли серию ракетных ударов по военной базе в Иране в районе Дейр-Эз-Зор. В результате атаки были ликвидированы склады с ракетами и боеприпасами, которые в тайне транспортировались на территорию Сирии, сообщает портал "Avia.

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