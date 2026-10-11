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Царьград

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Нефтепереработка рухнула. Что грозит бюджету России

Нефтепереработка рухнула. Что грозит бюджету России

Русский топливно-энергетический комплекс столкнулся с беспрецедентным историческим вызовом.Переработка нефти внутри страны просела до аномальных минимумов за последние два десятилетия, сформировав опасную брешь в доходной части государственного бюджета.

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