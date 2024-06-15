Зеленский решил устроить собственную "голую" вечеринку

Депутат Шеремет назвал саммит по Украине "голой" вечеринкой украинского лидераСегодня в курорте Бюргеншток стартует конференция по Украине, которую депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "голой" вечеринкой.
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