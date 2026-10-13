ВОЗ не обнаружила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что признаков инфекционной вспышки чумы или другой опасной инфекции после смерти сотрудницы противочумного института в России не выявлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян заявил, ч...
- Экс-генсек НАТО п...
- Экс-генсек НАТО п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым