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Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%. На это указала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

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