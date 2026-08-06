«Ненависть к русским и желания сожрать друг друга»: в России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании

В России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании Коллаж "Блокнота" Каких-то пять лет назад всех те, кто призывал к ужесточению миграционных законов политики в РФ, чуть ли не экстремистами называли, напомнил Андрей Медведев.
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