«Ненависть к русским и желания сожрать друг друга»: в России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании

В России увидели грозное предостережение в миграционном кризисе в Испании Коллаж "Блокнота" Каких-то пять лет назад всех те, кто призывал к ужесточению миграционных законов политики в РФ, чуть ли не экстремистами называли, напомнил Андрей Медведев.