Назван средний размер пенсии в Казахстане

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 61,8 млрд тенге, передает inAktau.