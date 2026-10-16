Почему передача двух пленных военных КНДР обернулась дипломатическим скандалом между Киевом и Сеулом? Какие обвинения предъявлены Сергею Кузнецову в суде Гамбурга по делу о подрыве «Северных потоков»? Почему Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансировать Украину? И каковы реальные шансы Михаила Фёдорова и Валерия Залужного в борьбе за президентское кресло? Последние недели Читать далее: https://govorit.