Почему передача двух пленных военных КНДР обернулась дипломатическим скандалом между Киевом и Сеулом? Какие обвинения предъявлены Сергею Кузнецову в суде Гамбурга по делу о подрыве «Северных потоков»? Почему Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансировать Украину? И каковы реальные шансы Михаила Фёдорова и Валерия Залужного в борьбе за президентское кресло? Последние недели Читать далее: https://govorit.
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