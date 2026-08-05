Командир Алексеев рассказал о тактике при освобождении Белицкого

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тактика, в которой боевой единицей является не отдельный расчет БПЛА, а целый батальон беспилотных систем, командир которого управляет несколькими расчетами одновременно, использовалась при освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.