В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

Европейский союз (ЕС) может включить в 16-й пакет санкций против России 50 категорий товаров. О таких планах сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан во время визита в Астану, передает агентство Kazinform.
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