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Всё о женщинах

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Россияне оценили новые откровенные фото Ирины Шейк фразой «наша слониха»

Россияне оценили новые откровенные фото Ирины Шейк фразой «наша слониха»

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась новыми откровенными фото с отдыха и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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