Расписание движения поездов Черустинского отделения Казанского направления Московской железной дороги изменится до конца июля

В связи с модернизацией инфраструктуры на Черустинской ветке Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) с 29 июня по 31 июля текущего года изменится расписание движения ряда пригородных поездов.
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