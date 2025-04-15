На севере страны реализуются проекты модернизации в населённых пунктах

Модернизирован культурный центр им. Дмитрия Густи в селе Корнова Унгенского района, сообщает Noi.md. Дом культуры был оснащён музыкальными инструментами, аудиооборудованием, новой мебелью, подлинными национальными костюмами, а также уличным теннисным столом.
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