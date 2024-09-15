Американские HIMARS и войска переброшены на Алеутские острова из-за учений ВМФ РФ

В срочном порядке на Аляску переброшены американские войска и установки HIMARS. Прибытие дополнительного контингента на Алеутские острова вызвано учениями Военно-морских сил (ВМФ) России, сообщает Business Insider.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии